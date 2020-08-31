Почти 23 км уличной дорожной сети в Белове капитально отремонтировали при подготовке города ко Дню шахтера-2020. Это самый высокий показатель за всю историю Белова. Преобразились улицы Советская, Путепроводная, Аэродромная, Кемеровская, Чкалова, Седова, Ильича, переулок Цинкзаводской и другие. Общая стоимость работ — 622,5 млн рублей, финансирование из бюджета области составило 508 млн рублей, из местного бюджета — 114,5 млн рублей»

«Улица Советская после реконструкции стала пешеходным центром Белова. Привели в порядок липовую аллею, поставили фонари, парковые диваны — стало уютно. Общался с людьми, они с удовольствием гуляют по обновленной улице. Такие центры притяжения, где людям приятно проводить время, нужны в каждом городе Кузбасса. И мы будем их создавать», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Улица Советская в Белове построена в 1960 году, достопримечательность улицы — липовая аллея, в создании которой в 1982 году участвовал дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Алексей Леонов. В этом году на улице заменили асфальт, организовали дополнительные парковки, продлили пешеходную зону до пересечения с улицей Юбилейная.

К Дню шахтера вдоль улицы расположилась «Арт-аллея», собранная из работ юных художников губернаторского культурного фонда «Юные дарования Кузбасса». Сергей Цивилев осмотрел выставку и возложил цветы к обелиску «Героям — беловчанам от трудящихся города», установленному в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.