По информации областного Оперштаба по коронавирусу, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 15, Кемерово – 12, Прокопьевск – 12, Анжеро-Судженск – 9, Ленинск-Кузнецкий – 9, Белово – 8, Киселевск – 6, Междуреченск – 4, Мыски – 3, Осинники – 3, Полысаево – 2, Прокопьевский муниципальный округ – 2, Беловский муниципальный район – 1, Ижморский муниципальный округ – 1, Кемеровский муниципальный округ, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 1, Новокузнецкий муниципальный район – 1.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2 104 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1 603 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".