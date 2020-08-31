До конца года высокоскоростной доступ в интернет в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» получат 56 школ, которые находятся в отдаленных районах Кузбасса.

«Современное образование, применение новых технологий преподавания невозможно без скоростного доступа в интернет. Наша задача — обеспечить детям доступное и качественное образование, в том числе с использованием самых современных технологий, во всех, даже самых отдаленных городах и районах», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» стартовал в 2019 году и продлится до конца 2021 года. За это время в Кузбассе планируется подключить к интернету 145 сельских школ. В 2019 году по программе уже обеспечили скоростной доступ в интернет для 51 сельской школы.

Всего за весь период реализации национальной программы в Кузбассе планируется подключить к интернету 874 социально значимых объекта: школы, фельдшерско-акушерские пункты и другие учреждения. Во всех населенных пунктах также будут организованы узлы связи, через которые можно будет подключить к скоростному интернету частные домовладения и коммерческие организации. Финансирование нацпрограммы — более 750 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.