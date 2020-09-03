За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 19, Анжеро-Судженск – 11, Кемерово – 11, Прокопьевск – 10, Киселевск – 9, Белово – 5, Березовский – 4, Осинники – 4, Калтан – 3, Промышленновский муниципальный округ – 3, Кемеровский муниципальный округ – 2, Яйский муниципальный округ – 2, Яшкинский муниципальный округ – 2, Ленинск-Кузнецкий – 1, Тайга – 1, Ижморский муниципальный округ – 1, Крапивинский муниципальный округ – 1, Новокузнецкий муниципальный район – 1. Таковы данные областного Оперштаба по коронавирусу.

2 пациента скончались. У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующим онкологическим заболеванием. Пациентка проживала в Прокопьевске.

У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.

76 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 4685 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2055 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1777 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.