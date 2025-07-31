В Кузбассе состоялся конкурс профмастерства «Логистический Олимп 2025»

В Кузбассе состоялся Межрегиональный конкурс профессионального мастерства среди предприятий логистического дивизиона «Логистический Олимп 2025».

На протяжении двух дней команды из Кузбасса, Красноярского, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, республик Хакасия и Бурятия демонстрировали свои профессиональные навыки. Участники соревновались за звание лучших в семи номинациях: машинисты тепловозов ТЭМ-2 и ТЭМ-7/ТЭМ-7А, электромонтеры по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки, слесари по ремонту подвижного состава локомотивного и вагонного хозяйств, монтеры пути, дежурные по железнодорожной станции.

На открытии соревнований к конкурсантам обратился руководитель департамента развития логистических активов Дмитрий Кузнецов. Он отметил, что планка мастерства становится все выше. Участники максимально выкладываются на пути к победе, что вызывает настоящую гордость за лучших представителей предприятий.

Несмотря на соперничество в состязаниях, работников со всех регионов объединяет общее дело. Ежедневно они связывают и объединяют километр за километром стального пути, людей, предприятия и всю нашу страну. Единство и сплоченность работников отметил и директор по логистике – руководитель Производственно-транспортного управления Антон Воронин.

– В этом году конкурс впервые прошел в Кемеровской области. Отрадно видеть профессионалов своего дела на кузбасской земле. Движение вперед, которое мы создаем вместе – это по-настоящему тяжелая и сложна работа. Это те самые тонно-километры, вырастающие в рекордные производственные показатели и развитие региона, – подчеркнул Антон Юрьевич.

По итогам двух соревновательных дней в общекомандном зачете первое место заняли кузбасские железнодорожники, они стали победителями и призерами почти во всех номинациях. Кубок победителей взяли монтеры пути Владимир Ермаков и Алексей Зубков, машинист тепловоза Евгений Трифонов, дежурная по станции Юлия Бабушкина, слесари по ремонту подвижного состава Алексей Снегирев и Владимир Котенков.

– Конечно, у меня было небольшое волнение, – признается Юлия. – Я начинала работать на стрелках, переводила их вручную, на конкурсе вновь повторила это. Рада продемонстрировать свои навыки и стать победителем.

Серебряными призерами стали машинисты тепловозов ТЭМ-2 и ТЭМ-7 Дмитрий Паршиков и Сергей Зубачев из Кузбасса. А «бронзу» во всех номинациях разделили коллеги из Красноярска, Хакасии, Хабаровска и Бурятии.