Соцсети на спорте

Сегодня повседневную жизнь человека трудно представить без мессенджеров и социальных сетей. С их помощью можно общаться с друзьями и родственниками, даже если они находятся на большом расстоянии, а также выстраивать рабочие процессы и узнавать последние новости. Большую активность на онлайн-площадках проявляют государственные структуры, которые работают в различных сферах. Сегодня расскажем о тех из них, что представляют спортивное направление.

Власть не просто так наращивает своё присутствие в социальных сетях. Ведь именно там она может узнать реакцию населения на последние изменения и почерпнуть идеи, как сделать жизнь людей лучше. Для этого в нашей стране создали целую систему госпабликов – так обобщённо называют официальные страницы государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных организаций в социальных сетях. В настоящее время в нашем регионе их насчитывается более трёх тысяч.

«Для наших жителей госпаблики стали главным источником достоверной информации в соцсетях, поэтому они должны быть интересными и актуальными. Немаловажно и то, что кузбассовцы на этих площадках могут решить вопросы практически в любой сфере жизни, а власти – получить обратную связь от населения», – рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Для выявления лучших практик информирования и взаимодействия с населением и их популяризации в нашем регионе уже не первый год проводится специальный конкурс среди госпабликов. Организаторами являются правительство Кузбасса и Центр управления регионом (ЦУР). Лучших определяют в десяти номинациях, одной из которых является «Лучший паблик учреждения спорта». По итогам прошлого года победу в ней одержал «Ледовый дворец «Кузбасс» (РЦСС Кузбасса), а годом ранее – МАУ «Физкультурно-оздоровительный ресурсный центр города Белово». На их страницах интересно рассказывается о проходящих событиях, также подписчиков информируют о последних новостях нашего региона, делятся с ними полезными советами и любопытными фактами. Публикации вызывают живой интерес у аудитории и собирают немало комментариев, каждый из которых администраторы не оставляют без ответа.

Работу вышеназванных организаций с социальными сетями курирует региональное министерство физической культуры и спорта. Оно широко представлено на онлайн-площадках: аудитория ведомства в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Телеграме» составляет более пяти тысяч человек. В своих соцсетях Минспорта Кузбасса публикует информационные материалы о спортивной жизни региона и анонсирует мероприятия. Приятным бонусом для подписчиков являются регулярные розыгрыши с тематическими подарками. Успешно применяется видеоформат: помимо роликов с масштабных событий выходят видеоприветы кузбасских спортсменов с соревнований из различных уголков мира. Слова поддержки, опубликованные под ними, мотивируют наших ребят и вдохновляют их на покорение новых вершин.

В спортивной летописи нашего региона и всей страны в целом есть немало ярких страниц. С ними Минспорт Кузбасса знакомит подписчиков в рамках тематической рубрики «История и спорт». По пятницам выходят публикации из рубрики «Спортивные выходные», в которых анонсируются главные спортивные события на ближайшую субботу и воскресенье. Благодаря этому аудитория может скорректировать планы и примкнуть к армии кузбасских болельщиков. По понедельникам же выходят «События недели» – новости о главных спортивных событиях за последние семь дней.

В этом году наша страна отметила 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Фашизм громили люди, которые в мирное время представляли разные профессии, в том числе спортсмены. О них в преддверии праздника региональный минспорт рассказывал в рубрике «80-летию Великой Победы посвящается!».

Минспорт Кузбасса на постоянной основе сотрудничает с Минспортом России, в социальных сетях ведомства публикуются информационные материалы и видеоролики о значимых событиях и крупных победах нашего региона. Это помогает всей стране узнать о спортивном потенциале Кузбасса.

Публичность работы организации или ведомства во многом зависит от её руководителя. Он в прямом смысле является первым лицом, которое задаёт высокую планку и служит ориентиром для подчинённых. Министр физической культуры и спорта Кузбасса Денис Ведягин активно ведёт страницы в социальных сетях, на которые подписаны порядка 16 тысяч человек. Он сам создаёт и публикует контент, делится рабочими буднями и важными спортивными событиями региона. Также министр проводит прямые эфиры, в том числе на телеканале «Кузбасс Первый», в ходе которых отвечает на проблемные вопросы о развитии спорта в регионе.

Андрей Ермолюк.