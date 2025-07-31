На аэродроме «Танай» в Промышленновском округе снова пройдёт чемпионат России по парашютному спорту. Спортивные состязания будут проходить с 1 по 11 августа.

Соревнования буду включать в себя три дисциплины: точность приземления (личная и командная), акробатика, двоеборье (индивидуальное и командное).

По предварительным данным, участие в чемпионате примут более 30 спортсменов со всей России, а также из Республики Беларусь, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

По итогам соревнований, лучшие парашютисты войдут в состав сборных команд, которые будут представлять Россию на международных соревнованиях.