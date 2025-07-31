В рамках рабочей поездки в Иркутскую область полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в столице региона посетил филиал ПАО «Яковлев» – Иркутский авиационный завод (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию).

За всё время существования завода руками иркутских авиастроителей собрано порядка 7 тысяч самолетов различного назначения. В настоящий момент на предприятии реализуется несколько самостоятельных производственных программ, в том числе по выпуску среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолёта МС-21. Анатолий Серышев осмотрел цеха, в которых собирают отечественный авиалайнер и провёл рабочую встречу с руководителем предприятия.

В ходе рабочей встречи полпред и генеральный директор Иркутского авиационного завода – заместитель генерального директора ПАО «Яковлев» Александр Вепрев обсудили перспективы развития предприятия, в том числе кадровые вопросы. По представленной информации, на предприятии трудится около 12 тысяч сотрудников, средний возраст сотрудников составляет 39,5 лет. Непрерывно наращиваются инвестиции в человеческий капитал: от профориентации школьников до обучения в профильных вузах, действует система профессионального роста и развития персонала. Ежегодно обучаются, повышают квалификацию и проходят переподготовку около 5 тысяч человек – почти 40% работников завода.

Завод является одним из крупнейших налогоплательщиков Иркутской области, который вносит весомый вклад, как в промышленное, так и в социальное развитие региона. Одним из приоритетов предприятия является снижение экологической нагрузки на уникальный природный комплекс Прибайкалья. Для этого реализуется ряд мероприятий по защите окружающей среды. Особое внимание уделяется внедрению новейших научных разработок и технологий бережливого производства. Полпред посетил инновационный логистический центр, в котором сконцентрированы все комплектующие для сборки самолетов МС-21. Задача центра – оптимизировать трудозатраты и повысить производительность труда.