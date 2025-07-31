Как объяснили в пресс-службе правительства Кузбасса, ограничения вводятся для повышения уровня безопасности. Жителям региона рекомендуют пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi. Голосовая связь, отправка смс и вызов экстренных служб будут по-прежнему доступны.

Кроме того, кузбассовцам не стоит полагаться на онлайн-навигаторы в смартфонах. Необходимо держать при себе или наличные деньги, или банковскую карту, так как с зависящими от мобильного интернета способами оплаты могут возникнуть проблемы.

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