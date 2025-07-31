Идея использовать передовые технологии 3D-печати для духовного просвещения незрячих родилась у таштагольца Всеволода Санникова – золотого медалиста VIII сезона Всероссийской олимпиады «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Сейчас он вместе с соратниками разрабатывает тактильные модели для знакомства слепых людей с православной культурой.

Команда Всеволода Санникова собирается масштабировать проект, создавать аудиогиды с тифлокомментариями и молитвословы, напечатанные шрифтом Брайля, а также сотрудничать с епархиями по всей стране.

Фото: пресс-служба АПК