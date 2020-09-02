15 кемеровчан накануне сдавали экзамены на право получения разрешения на приобретение и хранение огнестрельного оружия. В среднем за месяц подобный сертификат в столице региона выдают двум сотням человек. Приобрести подобное право сложно, а вот лишится его очень просто.

Александр Коваленко присматривает себе новое ружьё. 57-летний охотник с многолетним стажем чуть не лишился своего хобби из-за банальной оплошности.

Александр легко отделался. Ему придется заплатить административный штраф до 2 000 рублей и потратиться на новое ружьё. Но будь у него к моменту потери непогашенные взыскания по некоторым статьям административного кодекса, он не только лишился бы своего арсенала, но и стажа им владения и права приобретать новый. Согласно закону, через год ему бы разрешили, как новичку, вновь пройти обучение безопасному обращению с оружием, допустив до теоретического и практического экзамена.

Любой гражданин России, решивший стать обладателем огнестрельного оружия, обязан пройти обучение по обращению с ним. Это необходимо как для безопасности окружающих, так и самого владельца.

Каждый месяц в Кемерове сдают экзамены на право приобретения и хранения оружия 200 — 250 человек. Это не только охотники, но и люди, решившие, таким образом, позаботится о своей безопасности. И каждый из них может лишиться приобретенного права в любой момент, нарушив установленный свод правил.

Автор: Сергей Ищенко