В регион по областной программе «Оптимизация развития транспорта и связи» поступило 10 автобусов российского производства VOLGABUS 5285G2. Стоимость одной единицы техники составляет более 8,8 млн рублей.

«Новый транспорт — одно из обязательных условий комфортной жизни людей. К 300-летию Кузбасса планируем обновить региональный автопарк на 60%. С начала года мы уже получили 138 автобусов, до конца года ждем еще 243, а в первом квартале 2021 года в Кузбасс поступит 237 новых автобусов. Я общался с жителями, они высоко оценивают новый транспорт», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новые автобусы работают на дизельном топливе и соответствуют экологическому стандарту Евро-5. В каждом 45 посадочных мест, автобусы оснащены прибором контроля режима труда и отдыха водителя, спутниковой навигацией, устройством вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», автоматической системой пожаротушения.

Транспорт предназначен для работы на междугородных маршрутах. Сразу четыре единицы техники поступят в ПАТП Прокопьевска, по два автобуса распределены в автотранспортные предприятия Междуреченска и Мысков, по одному – в Анжеро-Судженск и Мариинск.

Всего по программе «Оптимизация развития транспорта и связи» на обновление общественного транспорта в Кузбассе будет направлено 7 млрд рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.