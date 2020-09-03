День воинской славы России — День окончания Второй мировой войны отмечают в Кузбассе. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, члены правительства Кузбасса, депутаты, священнослужители, участники локальных войн и вооруженных конфликтов почтили минутой молчания память кузбассовцев, сражавшихся на фронтах Второй мировой войны, солдат и офицеров, погибших при исполнении служебного долга, возложили цветы к памятнику героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–45 гг.

Продолжились мероприятия в отделе военной истории Кемеровского краеведческого музея, где глава региона встретился с победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Правнуки Победителей», организованного Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России».

«Дата выбрана не случайно — именно 3 сентября 1945 года была одержана победа над Японией. И тогда же, фактически, закончилась Вторая мировая война. Этот день символизирует бессмертный подвиг и героизм советских воинов, когда были побежден нацизм и начался переход к мирной жизни. Вы провели большую исследовательскую работу: кто-то из вас изучил и описал боевой путь ваших родных, кто-то с гордостью рассказал, какие трудности пришлось преодолеть вашим прабабушкам и прадедушкам в тылу. Все они — настоящие герои, и мы должны сохранить память о них на долгие годы», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, поздравляя финалистов конкурса и их родителей в четверг 3 сентября.

Среди участников встречи – ученица 11 класса средней общеобразовательной школы №19 города Белово Ангелина Долгова. Она не только победила на региональном этапе конкурса, но и вошла в список 17 победителей Всероссийского этапа. Ангелина провела большую работу, исследовав боевой путь своего прадеда Фролова Петра Тарасовича, который в составе 133 стрелковой дивизии участвовал в Ржевско-Сычевской наступательной операции и погиб в 1942 году. Впечатляет переписка ученицы: запросы в архивы, переписка с поисковиками, музеями. Конкурсный материал представляет собой уникальный багаж, который может быть использован для сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны.

Также в беседе участвовали Данил Белик, ученик 7 класса «Лицея №23», г. Кемерово; Анжелика Гаммершмидт, ученица 8 класса Кайлинской средней общеобразовательной школы им. Героя Советского Союза В.Д. Жихарева из с. Кайла, Яйский район, Алиса Маркова, ученица 8 класса средней общеобразовательной школы №30 имени Н.Н. Колокольцова, пос. Малиновка, г. Калтан; Елизавета Ступаренко, ученица 8 класса средней общеобразовательной школы №85, г. Кемерово.

Всего в конкурсе приняли участие более 16 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран. Победителями региональных этапов стали более 400 человек. Из них экспертная комиссия выбрала 17 лучших – по два от каждого федерального округа России и одного иностранца – молодого человека из Туниса.

В Парке Победы им. Г.К. Жукова в рамках Всероссийской акции «Дальневосточная Победа» волонтеры напомнят кемеровчанам о том, что победа во Второй мировой войне – это еще и разгром японской экспансии на Дальнем Востоке, возврат территории Сахалина и Курильских островов, восстановление новых мирных границ для Китая, Кореи, Монголии. Каждому участнику будет вручен символ акции «Дальневосточная Победа» — желто-бело-красная лента, которая актуализирует память поколений и гордость за победу армии-освободительницы во Второй мировой войне.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.