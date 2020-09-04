Благодаря совместной работе местных жителей и региональных властей в рамках конкурса проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива» обновлены памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне в поселке Каменный Крапивинского округа, селе Куликовка и селе Полуторник Тисульского района, селе Бороковка Тяжинского округа, селе Бекет Яйского округа и селе Святославка Ижморского округа. По условиям конкурса до 90% составил областной бюджет, остальное – средства муниципалитета, жителей и привлеченного бизнеса.

Обновленный памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Святославка Ижморского округа открыли 2 сентября. По обе стороны от монумента строители разместили мемориальные доски, на которых увековечены фамилии погибших на фронте солдат, а также имена ветеранов, вернувшихся с войны. Перед стелой уложили тротуарную плитку. По периметру памятника установили металлическое ограждение, скамейки, разбили клумбы. Дополнительно за счет муниципалитета восстановили сам памятник.

Два мемориала обновлены в Тисульском районе. В селе Куликовка взамен старых бетонных плит уложили брусчатое покрытие, по периметру установили скамейки и цветочные вазоны. Дополнительно за счет средств местного бюджета оштукатурили и покрасили мемориал, меняют ограждение. На территории памятника в поселке Полуторник также уложили брусчатку, установили новое металлическое ограждение.

Проект по реконструкции обелиска участникам Великой Отечественной войны в селе Бороковка, павшим на фронте в Тяжинском округе победил среди других идей, поскольку остро стоял вопрос по памятнику в самом центре села. Это место задействовано в проведении общественных мероприятий. Несмотря на то, что косметический ремонт производится ежегодно, обелиск требовал дополнительных усилий и вложений. По окончании работ жители высадили цветы на территории памятника.

Жители села Бекет Яйского муниципального округа в этом году решили привести в порядок памятник землякам, на котором увековечены имена 90 человек не вернувшихся с фронта. На открытии выступавшие говорили слова благодарности тем, кто реализовал проект.

Предложение благоустроить территорию мемориального комплекса в поселке Каменном в Крапивинском округе поддержал весь поселок. Строители выполнили планировку, уложили плитку и установили ограждение и два садовых дивана.

Конкурс проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива» проводится в Кузбассе второй год подряд. В 2020 году в рамках конкурса реализуются 142 проекта благоустройства общественных пространств, в прошлом году удалось воплотить 107 идей. На 2021 год намечено реализовать около 100 проектов.

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства финансов Кузбасса в разделе «Инициативное бюджетирование» (https://www.ofukem.ru/activity/initiative-budgeting/about-the-projects/).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.