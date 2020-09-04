За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 35, Междуреченск – 10, Крапивинский МО – 7, Новокузнецк – 7 , Анжеро-Судженск – 6, Кемеровский МО – 6, Мыски – 4, Белово – 3, Мариинский МР – 3, Топкинский МО – 2, Березовский – 1, Краснобродский – 1, Осинники – 1, Беловский МР – 1, Промышленновский МО –1, Ленинск-Кузнецкий – 1. Таковы данные регионального Оперштаба.

Один пациент скончался. У мужчины 1952 года рождения на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

139 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 4824 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2004 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1630 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".