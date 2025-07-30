«Браслет выживания» — это компактное устройство, изготовленное из пяти метров альпинистской верёвки, которая может выдержать нагрузку до 200 кг. Если верёвка просто лежит в кармане или рюкзаке, она может запутаться, что неудобно, особенно в экстренной ситуации. Но когда она находится на руке в виде браслета, достаточно потянуть за неё, и она легко разматывается.

Такие браслеты используются для транспортировки раненых в отсутствие строп и носилок, в качестве жгута для остановки кровотечения, а также в качестве троса для саперной кошки при разминировании. Кроме того, с их помощью можно закрепить груз или заменить порванные шнурки.

Активисты организации «Кемеровчанин» научились самостоятельно изготавливать браслеты и теперь обучают этому других желающих. Из одной катушки верёвки можно сделать 19 браслетов. Материалы для изготовления приобретаются на пожертвования и средства самих волонтёров.