Труженики стальных магистралей: кузбасским железнодорожникам вручили награды в честь профессионального праздника

Бесперебойную работу железнодорожного транспорта в Кемеровской области ежедневно обеспечивают более 15 тысяч специалистов. Они обслуживают не только грузовые составы, которые максимально востребованы в таком промышленно развитом регионе как Кузбасс. Пассажирским железнодорожным перевозкам также уделяется много внимания. Знаменитые электрички «Шерегеш-экспресс», курсирующие в горнолыжный сезон, стали одним из туристских символов Кузбасса. Большой популярностью пользуется электропоезд Кемерово-Притомье-Барзас, который запустили в конце мая 2024-го. За год работы этим транспортом воспользовались 325 тысяч пассажиров.

Фото: пресс-служба АПК

Сегодня Илья Середюк побывал на обновленной станции Бирюлево в Березовском – городе, который с областной столицей связывает полюбившаяся местными жителями электричка. А после в Кемерове губернатор на торжественном приеме поздравил с наступающим профессиональным праздником (в этом году День железнодорожника отметят 3 августа) ветеранов отрасли, династии и трудовые коллективы.

«Кузбасское территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги удерживает первое место в России по объему погрузки. Каждый пятый погруженный вагон в стране – из нашего региона. Железнодорожники ведут постоянную работу по модернизации: ремонтируются пути, обновляется подвижной состав, на линию выходят современные электропоезда. На железной дороге во все времена служили и продолжают служить люди с крепким характером, которые умеют грамотно действовать в нестандартных ситуациях», – подчеркнул Илья Середюк.

Фото: Сергей Исмагамбетов

За примерами далеко ходить не надо. В конце мая этого года машинист электровоза беловского локомотивного депо Сергей Минниханов предотвратил теракт. Именно он ранним утром заметил на станции в Прокопьевске подозрительного юношу с рюкзаком, который сначала шел к локомотивам, а затем, пообщавшись по телефону, свернул на пешеходный мост. Машинист сообщил об этом диспетчеру, который передал информацию правоохранителям. Оказалось, что подросток за вознаграждение собирался поджечь железнодорожную технику, при задержании в рюкзаке у него нашли бутылку с горючей жидкостью и маску-балаклаву.

Умение действовать в нестандартных ситуациях проявил и железнодорожник в третьем поколении Дмитрий Дударенко. Ветеран железных дорог в строю уже 35 лет, знает о локомотивах все – 23 года отработал на электровозах, уже 12 лет водит тепловозы. Может управлять как грузовыми, так и пассажирскими составами. Но свой героический поступок машинист совершил в выходной день.

«В 2015 году на перегоне Ишаново-Топки пьяный водитель на «КАМАЗе» выехал на железнодорожные пути. Никакого переезда для автомобилей там и близко не было. Естественно, он застрял. А к нему со стороны Топков приближался поезд. Я в то утро шел за грибами, увидел эту картину и побежал навстречу составу, чтобы вовремя остановить его. Вот так мне удалось предотвратить аварию, после мне присвоили звание «Почетный железнодорожник», – рассказал кемеровчанин.

В честь профессионального праздника Дмитрия Дударенко и его коллег, много лет добросовестно работающих на железной дороге, отметили на торжественном приеме. Областные и ведомственные награды вручили 47 железнодорожникам.