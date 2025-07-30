В Кузбассе ветераны СВО получили первые комплекты адаптивной одежды. Как пояснили в пресс-службе правительства Кемеровской области, комплекты формируют с учетом индивидуальных потребностей и пожеланий, в каждый комплекс входят 12 предметов одежды. Также есть летний, зимний и демисезонный варианты.

«Такая одежда не просто функциональна, она учитывает реальные потребности человека, которые зачастую не берутся во внимание в массовом производстве», — отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Ветераны с инвалидностью получают комплекты специальной одежды бесплатно.