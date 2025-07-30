В преддверии Дня железнодорожника губернатор Илья Середюк посетил Кузбасское территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги, где поздравил работников, ветеранов отрасли, династии и трудовые коллективы с профессиональным праздником.

«Наши труженики стальных магистралей вписали немало ярких страниц в историю Кузбасса и России. Весомый вклад внесли в освоение Сибири и Дальнего Востока, индустриализацию страны. Настоящий подвиг совершили в годы Великой Отечественной войны, когда железнодорожный транспорт был главным связующим звеном между фронтом и тылом. Современное поколение продолжает лучшие трудовые традиции ветеранов. В нашем регионе бесперебойную работу железных дорог ежедневно обеспечивают 15 тысяч человек. Каждый пятый вагон, погруженный в нашей стране, — из Кузбасса. На железной дороге во все времена служили и служат люди с крепким характером, которые умеют грамотно действовать в любых ситуациях. Благодарю вас за нелегкий труд и верность профессии», — отметил Илья Середюк.

47 железнодорожников получили областные и ведомственные награды. Пятерых из них отметили Почетной грамотой губернатора Кузбасса за вклад в повышение эффективности транспортного обслуживания, трудовые успехи и многолетний добросовестный труд. Среди награжденных — машинист тепловоза локомотивного депо Тайга Владимир Кузнецов. Он мастерски управляет поездами, как наставник молодых железнодорожников подготовил к самостоятельной работе восемь помощников машиниста тепловоза и шесть машинистов.

Также были отмечены 12 представителей трудовых династий железнодорожников. К примеру, общий трудовой стаж династии Беляевых составляет 350 лет. Ее основатели — пять братьев и сестра, работавшие в вагонном депо Новокузнецк — Северный. Сегодня их потомки продолжают трудиться на железной дороге.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк осмотрел масштабную выставку, посвященную современным технологиям и оборудованию, используемому на Западно-Сибирской железной дороге. Представлены инновационные разработки, а также спецтехника для работы в сложных условиях, включая путевую летучку на базе машины «Урал», бурильную машину УБМ-85 и снегоболотоход «Кречет Z 310-91». Также размещены макеты насосного агрегата, контактной сети и интерактивный стенд «Забей костыль», где посетители могли попробовать себя в роли путейцев и освоить навыки монтажа рельсо-шпальной решетки.