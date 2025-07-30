Кузбасские ветераны СВО выступили на чемпионате «Абилимпикс», который проходил в Казани. Кузбасс представляли три бойца. В компетенции «Поварское дело» выступил юргинец Павел Калинин, а в компетенции «Оператор беспилотного летательного аппарата» — Михаил Кузнецов из Киселевска и Герой России, один из участников проекта «СВОи Герои. КуZбасс» Алексей Асылханов из Юрги. Напомним, кузбассовцев поддержал губернатор Илья Середюк.

«Событие очень понравилось, было много интересных экскурсий, мероприятий. Казань встретила нас дружелюбно, узнал много нового, мастер-классы проходили на высоком уровне. В своей категории выступил так, как хотел. Очень хорошие эксперты были, где-то добровольцы помогали. Хотелось бы поучаствовать и в следующем году, тем более будут новые ребята, дополнительные компетенции», — рассказывает Павел Калинин.

Участники «Абилимпикса» посетили профориентационные, экскурсионные и спортивные мероприятия. Народный артист России Дмитрий Харатьян пообщался с конкурсантами, поделился историями со съемочных площадок и рассказал, как сохраняет любовь к профессии и веру в себя. Также участники чемпионата побывали на матче «Рубин» — «Зенит».

С ветеранами СВО — участниками первого чемпионата профессионального мастерства пообщались статс-секретарь — заместитель Министра обороны России, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Бойцы поделились впечатлениями от соревнований, а также предложили включить в перечень компетенций направление «ораторское мастерство». По их мнению, оно особенно актуально, поскольку многие ветераны выступают в школах на уроках мужества, читают лекции в рамках общества «Знание» и рассказывают об СВО.

Кузбасский краеведческий музей начал комплектование коллекции, посвященной тематике СВО. В экспозиции будут размещены предметы фронтового быта, личные вещи, форма, документы, письма и фотографии кузбасских бойцов. Выставочный проект станет источником достоверной информации о причинах и основных этапах СВО и увековечения памяти о подвигах ее участников. Кузбассовцы могут передать потенциальные экспонаты по адресу: Кемерово, пр. Советский, 51. Подробности можно уточнить по тел. 8 (3842) 36-32-45.