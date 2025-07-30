Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» направлен на выявление и поощрение лучших практик в градостроительстве, ЖКХ, малом бизнесе, социальной сфере, транспортной инфраструктуре и цифровизации. С 2017 года конкурс служит площадкой для поддержки инициатив, улучшающих жизнь территорий. В 2025 году призовой фонд составит 1 млрд рублей.

Конкурс проходит в два этапа. Кузбасс представит проекты в следующих номинациях:

«Бренд территории»: Междуреченск, Гурьевск, Чебулинск, Крапивино, Прокопьевск;

«Градостроительная политика»: Кемерово;

«Умный город»: Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск;

«Межнациональный мир»: Белово, Юрга, Белово, Прокопьевск, Чебулинск, Мариинск, Тисуль, Междуреченск;

«Эффективное управление»: Кемерово, Новокузнецк, Белово, Топки, Тисуль.

Победители получат финансовую поддержку, признание и возможность тиражировать свои решения. В 2024 году Мыски заняли 5-е место в номинации «Межнациональный мир» с проектом «Мыски — столица шорской культуры», получив благодарность Правительства РФ и 10 млн рублей.