Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» направлен на выявление и поощрение лучших практик в градостроительстве, ЖКХ, малом бизнесе, социальной сфере, транспортной инфраструктуре и цифровизации. С 2017 года конкурс служит площадкой для поддержки инициатив, улучшающих жизнь территорий. В 2025 году призовой фонд составит 1 млрд рублей.
Конкурс проходит в два этапа. Кузбасс представит проекты в следующих номинациях:
- «Бренд территории»: Междуреченск, Гурьевск, Чебулинск, Крапивино, Прокопьевск;
- «Градостроительная политика»: Кемерово;
- «Умный город»: Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск;
- «Межнациональный мир»: Белово, Юрга, Белово, Прокопьевск, Чебулинск, Мариинск, Тисуль, Междуреченск;
- «Эффективное управление»: Кемерово, Новокузнецк, Белово, Топки, Тисуль.
Победители получат финансовую поддержку, признание и возможность тиражировать свои решения. В 2024 году Мыски заняли 5-е место в номинации «Межнациональный мир» с проектом «Мыски — столица шорской культуры», получив благодарность Правительства РФ и 10 млн рублей.