Модульный фельдшерско-акушерский пункт в деревне Станция Антибесская в Мариинском районе установили вместо старого, располагавшегося в деревянном здании с печным отоплением и привозной водой. Современный модульный корпус амбулатории поселка Барзас возвели за восемь месяцев на месте, где располагалась аварийная поселковая поликлиника.

«Повышение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи для населения отдаленных территорий — важнейшая задача, которую мы сейчас решаем в Кузбассе. Весь комплекс преобразований в здравоохранении региона — ремонт и строительство новых учреждений, современное оборудование и медицинский транспорт, привлечение и поддержка специалистов и многое другое, — все это направлено на улучшение качества жизни людей. Новые ФАПы и амбулатории, которые мы открываем, полностью соответствуют современным стандартам и требованиям», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новый ФАП построен по национальному проекту «Здравоохранение» в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи». Всего в Кузбассе в этом году начнут работать 34 новых фельдшерско-акушерских пункта. Действуют уже три, в остальных медицинских пунктах работы находятся на финальном этапе. Из федерального бюджета на строительство направлены 125,3 млн рублей, еще 22,5 млн рублей — на оснащение новым медицинским оборудованием. Из бюджета Кузбасса на подключение зданий к коммунальным сетям и благоустройство прилегающей территории выделены 10,2 млн рублей — по 300 тысяч рублей на каждый фельдшерско-акушерский пункт.

Новый ФАП будет обслуживать жителей деревни Станция Антибесская и деревни Бобровка. В учреждении созданы комфортные условия для пациентов и медицинских работников. Здесь предусмотрены прививочный и процедурный кабинеты, кабинет приема врача, холл для ожидания. ФАП оснащен современным оборудованием. В арсенале медиков имеется все необходимые медикаменты. Здесь же по графику будут вести прием педиатр, акушер-гинеколог, работать выездной флюорограф, а к концу 2020 года — передвижной маммограф. Диспансеризация, а также диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями теперь будут проходить непосредственно по месту жительства, а направления в городскую поликлинику пациентам будут выдаваться только при необходимости дообследования и получения специализированной медицинской помощи.

В новой амбулатории поселка Барзас — электроотопление, санузел с горячей водой и душевая кабина. По площади новое здание в два раза больше, теперь есть просторный кабинет для приема детей, кабинет терапевта, процедурный, сестринская комната и кабинет профилактики, где смогут вести прием узкие специалисты из областных клиник.

Постоянный прием в амбулатории будут вести две Валентины. Врач-терапевт Валентина Соколанова работает в Барзасе почти 20 лет, знает всех жителей, их диагнозы и проблемы. Самых маленьких пациентов ждет врач-педиатр Валентина Войтова. Она — молодой специалист, коренная кемеровчанка, приехала работать в притаежный поселок по программе «Земский врач». В ближайшее время в Барзасе откроют аптечный пункт, что избавит жителей от 20-километровой поездки за препаратами в город.

На строительство и оснащение данной амбулатории было выделено 8 млн рублей из регионального бюджета. Это вторая модульная врачебная амбулатория, которую в этом году открывают в Кузбассе в рамках программы «Развитие здравоохранения Кузбасса». В июне заработала амбулатория в поселке Белогорск Тисульского района, еще две откроются в деревне Драченино Ленинск-Кузнецкого района и в микрорайоне Шалым города Таштагол.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.