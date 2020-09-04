Площадка для установки стелы «Город трудовой доблести» определена по итогам народного голосования, в котором приняли участие около 10 тысяч человек. Стела с изображением герба города и текстом Указа президента РФ о присвоении Новокузнецку почетного звания появится в сквере имени маршала Георгия Жукова – за размещение стелы на этом месте проголосовали 3 736 человек.

Почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено Новокузнецку в числе первых 20 городов России за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Соответствующий указ президент Российской Федерации Владимир Путин подписал во время заседания Российского организационного комитета «Победа», которое глава государства провел в формате видеоконференции 2 июля.

«Благодарю всех, кто принял участие в голосовании. Такая поддержка подчеркивает глубоко личное отношение кузбассовцев к поколению победителей. 64 тысячи новокузнечан воевали на фронтах Великой Отечественной войны, каждый четвертый из них — не вернулся. Здесь в тылу работали десятки эвакуированных заводов, выплавлялся металл, из которого был изготовлен каждый четвертый советский снаряд, каждый второй танк, половина всех боевых самолетов. Все жители Кузбасса высоко ценят этот вклад в Победу, передают эту священную память из поколения в поколение», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На данный момент разработаны бренд, фирменный стиль и элементы оформления стелы. В основе логотипа использована имитация триколора российского флага с использованием герба Новокузнецка. Проработана система слоганов, которая учитывает трудовые подвиги металлургов, шахтеров, строителей, врачей, учителей и других профессий. В оформлении стелы будут использованы фотокадры времен Великой Отечественной войны.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.