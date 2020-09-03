Повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг произошло в этом месяце на всей территории Кузбасса. Причем увеличение платы было неравномерным. Почему так произошло, а также из-за чего власти считают, что индексации бояться не стоит?

С первого месяца осени в Кузбассе увеличилась общая сумма в коммунальных платёжках. Причём, в каждой территории – на свою величину. Начиная от 3,2% в Белогорском поселении до 15% в обеих столицах региона. Связано это с тем, что ежегодную индексацию совместили с приближением к федеральному стандарту, согласно которому население должно оплачивать полную стоимость ЖКУ без бюджетных субсидий.

До перехода на стопроцентную оплату ЖКУ еще далеко. По сути с сентября кузбассовцы будут полностью оплачивать холодную воду, электричество и газ. Бояться повышения, считают власти, не стоит. В области продолжает работать адресное субсидирование различных слоёв населения, которое должно минимизировать рост цен.

В Кузбассе работает не только федеральное адресное субсидирование, которое устанавливает, что человек не должен платить за ЖКУ больше 22% своих доходов, но и региональное, которое более гибкое. Например, граждане, получающие меньше прожиточного минимума, не должны тратить более 5% кровно заработанных. Узнать, положена ли бюджетная помощь, можно, не выходя из дома.

Лицам, получавшим адресные субсидии ранее, можно не беспокоиться. Перерасчёт будет сделан автоматически, и новые платёжки придут уже с учётом возмещения.

Автор: Сергей Ищенко