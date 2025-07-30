Региональный Совет Первых Кузбасса подводит итоги работы системы Советов Первых в 2024-2025 годах в рамках семинара-совещания. В Салаире собрались члены Регионального Совета Первых Кузбасса и специалисты местных отделений Движения Первых, курирующие деятельность системы Советов.

В рамках события участники обсудили образ будущих Советов Первых, их роль в Движении, подвели итоги деятельности, обсудили идеи и презентовали реализованные практики работы. В рамках презентации успешных практик были представлены проекты, придуманные и реализованные активистами. Среди них проект «Школа дипломатии» Новокузнецка, медиапроект «Мнение поколения» Гурьевского округа, проект «История без фальши. Вернем историю молодежи» Белова и другие. Также Первые приняли участие в проектной деятельности, в рамках которой состоялось планирование работы системы Советов Первых первичного, местного и регионального отделений. Ребята смогли отметить сильные и слабые стороны системы, внести предложения по изменению работы Советов Первых в предстоящем учебном году. Специалисты местных отделений приняли участие в модерационной встрече «Роль специалистов местных отделений в организации работы Советов Первых».

«Самоуправление в Движении Первых реализуется через тесную связь Советов Первых, которые сформированы на уровне первичных, местных, региональных отделений, а также на федеральном уровне. Благодаря Советам Первых ребята имеют возможность оказывать влияние на развитие Движения, принимать активное участие в стратегическом планировании и продвигать свои инициативы» – отметила Евгения Козленко, председатель регионального отделения Движения Первых Кузбасса.

В Региональный Совет Первых Кузбасса входят председатели всех местных Советов Первых, а также председатели общественного совета детей при уполномоченном по правам ребенка и совета старшеклассников при губернаторе Кузбасса. Возглавляет Совет Первых председатель, у него есть два заместителя, по одному в северной и южной агломерациях Кузбасса. Также члены Совета разделены на рабочие группы по четырём направления: медиа, работа с участниками, работа с первичными отделениями, проектная деятельность.