Кузбасс поднялся на 20 позиций и занял 9 место в рейтинге Фонда развития промышленности по итогам работы за первое полугодие 2020 года.

На заседании Наблюдательного совета Фонда 28 февраля была утверждена новая методика проведения рейтингования деятельности региональных фондов развития промышленности. При разработке обновленной методики были учтены приоритетные направления деятельности, такие как информационное наполнение сайта РФРП, разграничение по сумме самостоятельных и совместных займов, а также добавлен новый блок по мониторингу и сопровождению профинансированных проектов.

Несмотря на все трудности в борьбе с пандемией, с которыми столкнулись в том числе и промышленные предприятия региона, Кузбасс продемонстрировал отличную работу в части консультационной и информационной поддержки промышленных предприятий региона.

Также в первом полугодии 2020 года удалось самостоятельно профинансировать ряд проектов и оказать поддержку предприятиям Кузбасса в получении займа напрямую в Фонде, тем самым привлечь в регион федеральные средства. Например, проект по модернизации производства ионообменных смол позволит нарастить объемы производства и таким образом сократить импорт данной продукции. Ионообменные смолы используются в производстве атомной энергии, теплоэнергетике, химической и пищевой промышленности, металлургии, добыче редкоземельных и цветных металлов, таких как уран и золото.

Общая стоимость проекта составляет 109 млн рублей, в том числе средства Федерального ФРП — 50 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.