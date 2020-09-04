Новый 100-квартирный дом общей площадью более 3 тысяч квадратных метров сдан в деревне Береговая Кемеровского муниципального округа. Ключи от собственного жилья получили участники льготных социальных программ.

«В Кузбассе продолжается активное строительство жилого фонда и социальных объектов. Наша задача — обеспечить жителей удобным, качественным и красивым жильем с современной инфраструктурой. За каждым строящимся объектом осуществляется строгий контроль, приемка происходит только при соблюдении всех условий договоров. Благодарность людей, которые впервые заходят в свои собственные квартиры — это самая значимая оценка нашего с вами коллективного труда, ради этого мы и работаем», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на открытии нового дома.

Строительство началось весной 2020 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и программы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса». В доме 68 однокомнатных и 32 двухкомнатных квартир. 96 квартир предназначено для предоставления переселенцам из аварийного жилья, детям-сиротам и другим участникам социальных программ, четыре квартиры будут приобретены получателями льготных жилищных займов и соцвыплат из областного бюджета.

Объем финансирования строительства составил 123,8 млн рублей, из них 7,9 млн направлено из федерального бюджета, 99,4 млн рублей — из областного, 16,5 млн рублей — из муниципального бюджета.

Комплексная застройка на ул. Строительной в деревне Береговой включает два новых многоквартирных дома, детский сад на 140 мест, реконструкцию существующего детского сада под начальную школу на 160 мест, ремонт существующей школы на 200 учащихся, строительство новой котельной, сетей холодного водоснабжения, замену участка теплотрассы, ремонт дорог и благоустройство прилегающей территории. Один дом уже сдан, ввод в эксплуатацию второго дома запланирован на 2021 год.

В Кузбассе это уже второй дом, построенный в 2020 году для участников социальных программ. В селе Поломошное Яшкинского района сдан под ключ 30-квартирный дом с игровой площадкой на прилегающей территории. Завершается строительство нового 8-этажного дома на 96 квартир в поселке Чистогорском Новокузнецкого района и 3-этажного дома на 33 квартиры в пгт Крапивинский.

До конца года запланирован ввод 71 многоквартирного дома, квартиры во многих из них будут представлены льготным категориям граждан. Всего в регионе на обеспечение жильем участников социальных программ в этом году будет направлено около 5 млрд рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.