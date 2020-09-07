Соревнования будут проходить с 6 по 21 сентября в очно-дистанционном формате и станут самыми масштабными за все 8 лет проведения.

«Неслучайно проведение чемпионата WorldSkillsRussia в юбилейный год 80-летия среднего специального образования доверили именно Кузбассу. Мы — очень мощный, динамично развивающийся промышленный регион. 40% нашей экономики — это угольная промышленность, которая также дает работу металлургам, транспортникам, машиностроителям. Чемпионат WorldSkills — это отличная возможность показать молодежи не только наиболее востребованные в настоящее время рабочие специальности, но и обсудить, какие специальности появятся в ближайшем будущем — надо работать на опережение. Наш регион нуждается в специалистах рабочих профессий высокого уровня», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на торжественной церемонии открытия чемпионата в Москве.

На торжественной церемонии открытия была организована видеоэкскурсия по Кузбассу. Также в рамках открытия был установлен мировой рекорд приветствия жестов «Дай пять» — в онлайн-акции приняли участие 5059 человек.

Соревновательные дни стартуют в гибридном формате, предполагающем симбиоз дистанционных и онлайн-технологий. Центры управления соревнованиями расположены в трех городах: Новокузнецке, Казани и Москве. В Кузбасском колледже архитектуры, строительства и цифровых технологий в Новокузнецке находится главный Центр управления соревнованиями. Участниками чемпионата станут более 2800 конкурсантов и 700 экспертов со всей России, а также конкурсанты и эксперты из других стран мира. Команду Кузбасса представляют 212 человек.

Финал пройдет на региональных площадках колледжей, а также специализированных и международных центров компетенций. Студенты и школьники примут участие в соревнованиях по 129 компетенциям, которые соответствуют семи блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

Главные эксперты и их заместители будут в режиме реального времени следить за ходом соревнований и контролировать строгое соответствие регламентам. Систему оценки выступлений разделят на несколько блоков. Работы конкурсантов будут оценивать эксперты в домашнем регионе или удаленно с помощью средств визуального контроля. То, что невозможно оценить дистанционно, направят экспресс-почтой в Центры управления соревнованиями в Новокузнецке, Москве и Казани.

Деловая программа национального финала также впервые пройдет в удаленном формате. Ведущие профессионалы и эксперты обсудят условия для подготовки квалифицированных специалистов. В программе сессий — обсуждение вопросов кадрового стандарта, взаимодействия с региональными координационными центрами, формирования новых компетенций, демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia, реализация проекта по ранней профориентации школьников «Билет в будущее» и многих других направлений деятельности Союза «Молодые профессионалы».

Наблюдать за ходом соревнований и деловой программой с помощью онлайн-трансляции можно из любой точки мира. Кроме того, организована специальная дистанционная программа Try-a-skill — «Попробуй себя в профессии» для посетителей на платформе «Билет в будущее». Любой желающий может принять участие в виртуальной экскурсии и попробовать свои силы в компетенциях с помощью современных онлайн-активностей. Одновременно с этим в школах России будут транслироваться профессиональные пробы. На уроках технологии в удаленном режиме дети смогут познакомиться с различными профессиями и выполнить несколько простых рабочих задач.

Кузбасс принимал участие во всех национальных чемпионатах WorldSkillsRussia. В копилке сборной Кузбасса за семь лет участия в финалах национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 10 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.