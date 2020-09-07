За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 35, Новокузнецк – 19, Анжеро-Судженск – 8, Белово – 7, Кемеровский муниципальный округ – 4, Беловский муниципальный район – 3, Прокопьевск – 2, Тайга – 2, Новокузнецкий муниципальный район – 2, Промышленновский муниципальный округ – 1, Яйский муниципальный округ – 1, Яшкинский муниципальный округ – 1. Таковы данные от областного штаба по коронавирусу.

90 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 5 101 человек вылечился от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1 979 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1 595 человек.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.