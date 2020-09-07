Продолжаются поставки автобусов по областной программе «Оптимизация развития транспорта и связи». В течение недели в Кузбасс придет 17 автобусов российского производства VOLGABUS 528502 стоимостью более 8,8 млн рублей каждый.

«Обновление автопарка общественного транспорта — один из основных запросов от жителей Кузбасса. Особенно важно, чтобы комфортные и современные автобусы выходили на междугородние маршруты, когда в пути люди проводят много времени. Положительные отзывы кузбассовцев — лучшая оценка нашей работы в данном направлении», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Автобусы вместимостью 45 посадочных мест междугородного назначения оснащены прибором контроля режима труда и отдыха водителя, спутниковой навигацией, устройством вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», автоматической системой пожаротушения.

Техника работает на дизельном топливе и соответствует экологическому стандарту Евро-5.

Два новых автобуса в конце прошедшей недели поступили в Яшкинское и Тайгинское ПАТП. Семь автобусов пришли сегодня, из них по два направлены в Мариинск и пгт Ижморский, по одному — в Тяжин, Зеленогорск и пгт Промышленная.

Еще восемь таких же автобусов придут в Кузбасс в среду, 9 сентября. Два из них будут направлены в Таштагол, по одной единице транспорта — в пгт Промышленная, Осинники, Березовский, Топки, Юргу и Анжеро-Судженск.

К 300-летию Кузбасса автопарк общественного транспорта региона планируется обновить на 60%, на эти цели по программе «Оптимизация развития транспорта и связи» будет направлено 7 млрд рублей. С начала года с учетом поставок этой недели уже пришло 155 автобусов, до конца года поступит еще 226, а в первом квартале 2021 года в Кузбасс придут 237 новых автобусов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.