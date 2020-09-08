Соревнования проходят на площадках «Администрирование отеля», «Графический дизайн», «Изготовление прототипов», «Медицинский и социальный уход», «Обработка листового материала», «Обслуживание тяжелой техники», «Геодезия», «Поварское дело», «Правоохранительная деятельность», «Реклама», «Фармацевтика», «Экспедирование грузов», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ветеринария-Юниоры», «Облицовка плиткой», «Промышленный дизайн», «Электромонтаж».

Эксперты следят за выполнением заданий из трех центров управления соревнованиями, главный из которых располагается в Новокузнецке, также есть центры в Москве и Казани. В Кузбассе эксперты будут оценивать работу конкурсантов по 37 компетенциям, в том числе «3D-моделирование для компьютерных игр», «Агрономия», «Администрирование отеля», «Визуальный мерчендайзинг», «Дизайн интерьера», «Кондитерское дело» и др.

8 сентября стартует еще ряд компетенций: «Инженерный дизайн CAD – юниоры», «Лабораторный химический анализ», «Охрана труда», «Сварочные технологии», Технология моды», «Турагентская деятельность», «Хлебопечение – юниоры».

«К рабочим специальностям в современном мире предъявляются высокие требования — владение большим набором компетенций. Поэтому мы в Кузбассе делаем ставку на молодежь, растим свою армию высококвалифицированных кадров, молодых профессионалов, которые будут работать в экономике региона. Наша цель — помочь молодым людям с выбором будущей профессии, создать для них все необходимые условия, чтобы уверенно ориентировались в новых технологиях», — подчеркнул Сергей Цивилев на пленарной сессии «Телемост 2020—2030», посвященной развитию движения WorldSkills в России.

Напомним, финал чемпионата WorldSkillsRussia стартовал 6 сентября. Соревнования в этом году проходят в дистанционно-очном формате по 129 компетенциям (для юниоров – по 71) по 7 блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

В чемпионате принимают участие 212 кузбасских конкурсантов и более 200 региональных экспертов. Свои навыки продемонстрируют 2800 молодых профессионалов со всей России и других стран мира, их будут оценивать 700 экспертов.

Деловая программа финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» впервые пройдет в дистанционном формате трансляций с дополненной реальностью, вебинаров и онлайн-дискуссий. Базовой площадкой для мероприятий деловой программы станет сайт conference.worldskills.ru.

Специально для посетителей мероприятия разработана платформа wsr.online. Для организации ее работы были привлечены популярные блогеры, которые путем проведения различных онлайн-челленджей проведут посетителей по всем активностям чемпионата, предложат посмотреть видеоролики, перейти на сайт проекта «Билет в будущее» или посетить виртуальный стенд Союза, где можно ознакомиться с проектами WorldSkillsRussia.

Завершится финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» 21 сентября.

Организаторами мероприятия в этом году являются Министерство просвещения Российской Федерации, администрация Правительства Кузбасса, Союз «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)», АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). Партнерами и спонсорами национального финала выступили более 50 крупнейших компаний различных отраслей промышленности.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.