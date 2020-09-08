За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 84 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 18, Кемерово – 14, Белово – 10, Киселевск – 6, Междуреченск – 6, Прокопьевск – 5, Березовский – 4, Мыски – 4, Осинники – 4, Юрга – 2, Кемеровский муниципальный округ – 2, Анжеро-Судженск – 1, Калтан – 1, Тайга – 1, Беловский муниципальный район – 1, Гурьевский муниципальный округ – 1, Новокузнецкий муниципальный район – 1, Промышленновский муниципальный округ – 1, Топкинский муниципальный округ – 1, Чебулинский муниципальный округ – 1. По данным от областного Оперштаба по коронавирусу.

2 пациента скончались. У мужчины 1934 года рождения на фоне патологии сердечно-сосудистой системы развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1965 года рождения на фоне неврологической патологии развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Прокопьевске.

112 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 5 213 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1 949 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1 618 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".