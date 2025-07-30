Накануне Дня железнодорожника губернатор Кузбасса Илья Середюк осмотрел инфраструктуру Западно-Сибирской железной дороги. В ходе рабочего визита на предприятие глава региона также обсудил со специалистами перспективы развития этого вида транспорта и проехал на мотрисе от Кемерова до станции Бирюлинская в Березовском.

«Для Кузбасса железные дороги имеют особое, стратегическое значение. Это важное звено транспортного комплекса, которое обеспечивает стабильную работу промышленности, своевременную доставку грузов, доступные транспортные услуги для жителей. За последние пять лет на маршруты вышли 11 новых электропоездов, это половина от всего парка. В этом году парк подвижного состава Кузбасса пополнят 10 грузовых локомотивов», — отметил Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства отметили, что железнодорожные пути пролегают в 11 муниципалитетах региона. В работе железной дороги, расположенной в Кузбассе, трудятся 15 200 человек.

Перед праздником на станции Бирюлинская провели капитальный ремонт путей, протяженностью 4,5 километра и 12 стрелочных переводов, построили новый приемоотправочный путь протяженностью более одного километра, отремонтировали здание поста электрической централизации, смонтировали необходимые инженерные коммуникации.

Также Илья Середюк принял участие в торжественном митинге, посвящённом к 90-летию станции. К юбилею здесь обустроили ландшафтный парк и установили первый российский паровоз братьев Черепановых.