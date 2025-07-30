Жителей Кемеровской области приглашают принять участие в Гранд-финале Международного конкурса-премии «КАРДО» VIII по уличной культуре и спорту президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Мероприятие пройдет в Ставрополе с 20 по 24 августа. Он объединит три тысячи участников из России, Армении, Нидерландов, Гамбии, Чили, Мексики, Испании и других стран и более 150 тысяч зрителей.

Всех участников мероприятия ждет развлекательная программа: конкурсы, мастер-классы, игры, концерты, баттлы. От ставропольской жары можно будет отдохнуть в специализированных зонах с прохладительными напитками, а сделать фото на память – в стильных и запоминающихся фотозонах. На площадках будут также представлены фудтраки с едой из разных регионов России, а любители уличного стиля в одежде смогут приобрести одежду российских брендов на специальном маркете.

Для участие необходимо зарегистрироваться на сайте.

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