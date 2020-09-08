В 12 муниципалитетах Кузбасса в 2020 году появятся 34 современных ФАПа, они заменят ветхие неприспособленные помещения медучреждений в отдаленных населенных пунктах. В Гурьевском районе уже открыты 2 ФАПа, в завершающей стадии еще 1, сдан в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт на станции Антибесская Мариинского района и в деревне Катково Топкинского округа. В Тяжинском округе появится 7 новых ФАПов, в Новокузнецком районе — 6, по 4 — в Промышленновском округе и Тисульском районе, по 2 — в Яйском и Чебулинском округах, еще 1 фельдшерский пункт готовится к сдаче в Топкинском округе. Также начнут работу новые ФАПы в Ижморском и Кемеровском округах и в селе Верх-Чумыш Киселевского городского округа.

«Катково — деревня небольшая, в ней проживает 141 человек, более 60% населения — люди старше трудоспособного возраста, которые особенно нуждаются в медицинском наблюдении. Наша задача — сделать первичную медико-санитарную помощь максимально доступной для жителей отдаленных территорий, каким и является данный населенный пункт. Селяне на месте смогут пройти диспансеризацию и профилактические осмотры, получить качественную экстренную и неотложную помощь, для этого каждый модульный ФАП оснащен всем необходимым оборудованием», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Деревня Катково находится в 45 километрах от города Топки, не каждый житель может посетить районную больницу. Теперь в ФАПе, кроме фельдшера, в рамках выездной работы прием будут вести специалисты Топкинской районной больницы и областные специалисты. Для этого в медучреждении есть просторные кабинеты и необходимый набор оборудования. Пункт оснащен пандусом, кнопкой вызова персонала, имеются таблички Брайля, что делает его доступным для маломобильных групп населения.

Новые фельдшерско-акушерские пункты появятся в отдаленных сельских территориях Кузбасса в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

На изготовление модульных конструкций для ФАПов и установку зданий направлены 125,3 млн рублей из федерального бюджета, на оснащение новым медицинским оборудованием — еще 22,5 млн рублей. Из бюджета области выделены 10,2 млн рублей на подключение зданий к коммунальным сетям и благоустройство прилегающей территории — по 300 тыс. рублей на каждый фельдшерско-акушерский пункт.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.