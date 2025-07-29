В посёлке Плотниково Промышленновского муниципального округа стартовала третья смена «Время юных героев» военно-патриотического центра «Авангард». В ней примут участие более двухсот молодых людей в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.

В течение смены участники будут изучать основы национальной безопасности, тактическую медицину, организацию связи и инженерное дело. Также в программу включены занятия по огневой и строевой подготовке. Особое внимание будет уделено обучению управлению беспилотными летательными аппаратами.

Для ребят организуют встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и героями специальной военной операции, а также известными спортсменами и тренерами из Кузбасса.

Кроме того, участники смены изготовят вещмешки для бойцов СВО и вложат в них письма, написанные в рамках акции «Письмо солдату». Затем их передадут представителям кузбасского Совета ветеранов СВО для доставки на фронт.

Смена завершится конкурсом строя и песни, где участники смогут проявить свои таланты и сплочённость. В финале пройдёт военно-патриотическая игра «Зарница».

В Кузбассе проходят лекции в рамках всероссийской акции «Служу Отечеству». Она организована Российским обществом «Знание» и Государственным фондом «Защитники Отечества» и продлится до 22 августа — Дня Государственного флага РФ.

С ребятами детского лагеря «Солнечный» Топкинского муниципального округа встретился ветеран СВО, лектор Всероссийского общества «Знание» Вадим Пономарев.

Акция «Служу Отечеству» в рамках трека «Знание.Герои» проводится второй год подряд и продолжает традицию воспитания гражданской ответственности и патриотизма у подрастающего поколения.

В Центральной библиотеке Яшкинского муниципального округа состоялась встреча сообщества «Родные, любимые» для семей участников СВО. Организаторами выступили активисты «Движения Первых» и социальные координаторы фонда «Защитники Отечества». Дети и взрослые вместе выполняли задания квеста «Капсула дружбы».