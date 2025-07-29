Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сопровождает Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина в рабочей поездке в Омскую область. В столице региона члены делегации посетили Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского и госпиталь для ветеранов войн.



Госпиталь для ветеранов войн реконструируется по инициативе главы региона Виталия Хоценко при поддержке Правительства Российской Федерации. Обновленное лечебное учреждение готовится к сдаче и станет частью единого комплекса оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции. Для участников спецоперации будут доступны современные методы диагностики, лечения и медицинской реабилитации.

На капитальный ремонт объекта из бюджета региона направлено более 400 миллионов рублей. На оснащение госпиталя медицинским оборудованием из резервного фонда Правительства РФ выделено около 385 миллионов рублей. Ход капитального ремонта здания находился на особом контроле полпреда главы государства Анатолия Серышева. В рамках рабочих поездок в регионы Сибири он регулярно посещает подобные учреждения. Полпред неоднократно отмечал, что создание инфраструктуры для восстановления и реабилитации участников и ветеранов специальной военной операции является одной из ключевых задач органов власти всех уровней.

Кроме того, члены Правительства Российской Федерации посетили Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского. Университет готовит специалистов по широкому спектру направлений, включая химию, математику, физику, информационные технологии, экономику, юриспруденцию, филологию и лингвистику. Особое внимание в процессе обучения уделяют научным разработкам университета в области химии: их результаты могут быть применены в фармацевтике, в том числе при создании противоопухолевых препаратов, а также в других сферах медицины. Помимо этого, сотрудники и студенты ОмГУ активно работают над созданием цифровых сервисов, исследованиями в физике, развитием российского законодательства и историческими изысканиями.

Сообщается, что в новом учебном году на базе Омского государственного университета откроется филиал Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Решение о его создании было принято во время официального визита Президента России Владимира Путина в Казахстан 27 ноября 2024 года при участии лидеров двух стран. Этот шаг должен укрепить научно-образовательное сотрудничество между Россией и Казахстаном, в том числе в рамках евразийской интеграции.

Как отметил глава региона, в перспективе планируется сформировать единую образовательную экосистему «детский сад – школа – СПО/ВУЗ – предприятие». Ожидается, что такой подход позволит школьникам пользоваться ресурсами университета, а студентам – получать практический опыт на производстве через стажировки и совместные проекты.