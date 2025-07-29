В Топках пятерых детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей вручили ключи от квартир. Новый жилой дом площадью более 500 квадратных метров был построен по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В квартирах уже выполнена чистовая отделка, установлена сантехника, межкомнатные двери и счётчики. На придомовой территории также организованы места для парковки.

«В перспективе на этом участке планируется строительство еще четырех многоквартирных домов. Это позволит улучшить жилищные условия большему числу льготников», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В пресс-службе правительства Кемеровской области отметили, что с начала года в регионе 199 кузбассовцев из числа детей-сирот получили квартиры в новых домах.