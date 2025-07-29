В Кузбассе благодаря инициативе активных жителей благоустраиваются детские и спортивные площадки, зоны отдыха, мемориальные комплексы, ремонтируются помещения в учреждениях образования и культуры. Реализация проектов «Твой Кузбасс — твоя инициатива» идет на условиях софинансирования из регионального бюджета и самих жителей (инициативных групп, предпринимателей, спонсоров). В этом году будет реализовано 156 проектов.

«За шесть лет проект инициативного бюджетирования стал очень востребованным у жителей региона. С каждым годом кузбассовцы все больше идей присылают на конкурсный отбор, желая преобразить свои населенные пункты, сделать их удобными и привлекательными. Совместными усилиями уже реализовано более тысячи народных проектов, каждый из которых решил актуальную для людей проблему», — сказал губернатор Илья Середюк.



Так, в кемеровской гимназии №25 проект «Твой Кузбасс — твоя инициатива» помог создать современную спортивную площадку. Здесь уже появились тренажеры, установлен бордюрный камень, началась укладка безопасного покрытия.

«И родители, и ученики очень ждут завершения работ. С интересом наблюдают за процессом. Площадку мы обязательно интегрируем в учебный процесс, разработаем комплексы упражнений для уроков физкультуры. Заниматься в свободное время здесь смогут и жители микрорайона. Так что это большой подарок для всех», — отметила председатель управляющего Совета гимназии №25 Ольга Таркова.

Этот не первый опыт участия гимназии в проекте «Твой Кузбасс — твоя инициатива». В 2020-м на пришкольном стадионе построили площадку для баскетбола и волейбола, которая активно используется.



Новый игровой комплекс, установленный по инициативе жителей, открыли в Рудничном районе Кемерова. Он оснащена покрытием из резиновой крошки, игровыми элементами, спортивными тренажерами, лавочками, стендами для упражнений, качелями.

«Для каждого родителя важно, чтобы ребенок проводил время с пользой и интересом. Теперь у наших детей есть яркое, современное пространство для игр и новых впечатлений», — поделилась впечатлениями жительница микрорайона Вера Смельгина.

Также в рамках проекта «Твой Кузбасс — твоя инициатива» в Кемерове обновляют площадку для выгула собак на ул. Дзержинского. Ежедневно заниматься со своими питомцами сюда приходят более сотни жителей окрестных кварталов. Через месяц это будет современное место для дрессировки с лесенками, горками, барьерами и дог-боксом.



В Юрге по инициативе жителей завершается благоустройство стадиона школы №10. На площади 700 кв. метров установили универсальную спортивную площадку для мини-футбола, баскетбола, волейбола, воркаута, уложили мягкое резиновое покрытие. По решению администрации города в дополнение к этому обустроят беговую дорожку длиной 240 метров. Это будет пятый стадион в городе, обновленный благодаря проекту «Твой Кузбасс — твоя инициатива».



В Новокузнецке по программе инициативного бюджетирования благоустроено 24 объекта, в этом — появятся еще пять спортплощадок при школах №65, 27, 49, 24 и гимназии №44, а также место массового отдыха «Семейный ЭнергоПарк» в поселке Листвяги. Там установят спортивные тренажеры и детские малые архитектурные формы. Оборудование уже доставлено, начинается монтаж.



В деревне Новомарьинка в Тяжинском округе по решению жителей у обелиска воинам-односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны, уложили тротуарную плитку, поставили скамейки. В селе Новоподзорново обустраивают детскую игровую площадку с беседками, лавочками и игровыми элементами.

В Крапивинском округе уже реализовали 52 народные идеи, 4 из них — в этом году. В поселках Зеленоградский и Крапивинский новые спортивно-игровые площадки стали местом притяжения для местных ребятишек. В деревне Шевели установлено металлическое ограждение на мемориальном комплексе «Вечная Слава землякам, павшим в боях за Родину». Еще семь народных проектов сейчас находятся в работе.

Принять участие в проекте «Твой Кузбасс — твоя инициатива» может каждый житель региона старше 16 лет. Важно, что жители сами решают, какие объекты необходимо благоустроить, контролируют ход выполнения работ и расходование средств.

Ежегодно в ноябре министерство финансов Кузбасса проводит прием заявок. Проекты-победители реализуются на условиях софинансирования. Большая часть средств направляется из областного бюджета — около 90% суммы. Муниципалитет, представители бизнеса и сами жители населенных пунктов вкладывают не менее 10%.