Новое оборудование для роторного бурения скважин введено в эксплуатацию в Управлении дегазации и утилизации метана АО «СУЭК-Кузбасс». Современная буровая установка способна осуществлять бурение скважин глубиной до 1000 метров.

Основной приоритет внедрения нового оборудования – повышение безопасности труда шахтеров. По словам директора Управления дегазации и утилизации метана Анатолия Садова, предварительная дегазация угольных пластов является обязательным требованием безопасности при проведении горных работ на газовых шахтах.

– Актуальность проекта обусловлена тем, что ряд шахт Компании ведет добычу угля на значительной глубине, что требует увеличения объемов бурения дегазационных скважин как с поверхности, так и в подземных выработках. Новое оборудование позволяет эффективно решать задачи по обеспечению аэрологической безопасности горных работ, – отмечает Анатолий Петрович.

Тестовые испытания новой буровой установки отечественного производства проводились на производственных объектах Компании с июля по август 2024 года. За время тестирования успешно пробурены три скважины: две дегазационные глубиной 390 и 400 метров на объекте шахтоуправления «Комсомолец» и одна гидрорасчленения пласта глубиной 665 метров на объекте шахты имени С.М. Кирова.

Инновационный подход Компании также проявляется в реализации уникального для угольной отрасли России проекта по утилизации метана. Метан используется для выработки электроэнергии на модульных теплоэлектростанциях, а также для получения тепловой энергии путем сжигания газа в центральной котельной.

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