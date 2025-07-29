Губернатор Кузбасса во время рабочего визита в Кемеровский муниципальный округ проверил процесс сбора раннего урожая в одном из крупнейших в регионе сельхозпредприятий. Как отметили в пресс-службе областного правительства, больше половины овощей, производимых в регионе, выращивают здесь.

«Перед аграриями Кузбасса стоит задача обеспечить население и соцучреждения региона овощами в полном объеме. Сейчас нужно вовремя убрать все с полей и сохранить», — сказал Илья Середюк.

Всего в этом году аграриям предприятия предстоит собрать картофель с площади 7 714 га и овощи с площади 637 га. Ожидается, что объем собранного картофель в этом году достигнет 135,7 тысячи тонн, овощей — 20,7 тысячи тонн.