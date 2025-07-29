В Кемеровской области на 73% от общего плана выполнены работы по ремонту дорог. В пресс-службе областного правительства напомнили, что в этом году был запланирован ремонт 70 км автомобильных дорог, более 728 погонных метров мостов и путепроводов.

На эти работы из федерального бюджета было выделено 4,2 млрд рублей, ещё 395,5 млн рублей выделили из областного бюджета.

«Сейчас работы ведутся на 15 объектах на дорогах межмуниципального значения и четырех — в городе Кемерово. График соблюдается, уже выполнено более 70% от запланированных объемов», — сказал губернатор Илья Середюк.

Уже завершены работы на шести объектах, три из них – участки трасс Томск — Мариинск, Алтай — Кузбасс, Анжеро-Судженск — Яя введены в эксплуатацию. В населённом пункте Верх-Тайменка, расположенном на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга, были проведены работы по обустройству пешеходных дорожек и установке восьми автобусных остановок.

В деревне Медведчиково, которая находится на трассе Улановка — Медведчиково, проводятся работы по благоустройству пешеходных зон общей протяжённостью более 2300 метров. Также осуществляется монтаж освещения на проезжей части.

В городе Кемерово на улице Терешковой, на участке от проспекта Химиков до 62-го проезда, капитальный ремонт выполнен на 65%. На улице Марата в жилом районе Пионер, от улицы Севской до Западного проезда, капитальный ремонт путепровода завершён на 95%. Также продолжается ремонт улицы Инициативной. На Кузбасском мосту продолжаются масштабные работы.

Дорожные работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».