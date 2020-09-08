Духовно-просветительский центр «Сретение» создан в Юрге для реализации программ духовного образования, а также оказания помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Центр открылся на территории кафедрального собора Рождества Иоанна Предтечи Мариинской епархии. На эти цели направлено около 20 млн рублей из средств Федерального агентства по делам национальностей России.

В структуре духовно-просветительского центра «Сретение» создано несколько отделений на 300 мест. Помощь обратившимся людям будет оказываться безвозмездно, независимо от их вероисповедания и национальности. Также будут действовать церковная библиотека с читальным залом и воскресная православная школа кафедрального собора, занятия в которой рассчитаны на разные возрастные группы.

Отделение «Мать и дитя» создано для оказания помощи женщинам с детьми, попавшим в кризисную ситуацию или пострадавшим от семейного насилия. Здесь им будет предоставляться медицинская, юридическая, психологическая помощь, четырехразовое питание. Также есть комната для проживания, где созданы условия, максимально приближенные к домашним.

Будущие мамы могут обратиться в отделение «Мамина радость», где им окажут юридическую и психологическую поддержку, содействие в аренде жилья, финансовую помощь в покупке продуктов, доставят и встретят из родильного дома.

Работа «Центра гуманитарной помощи» нацелена на помощь многодетным и малоимущим семьям, лицам без определенного места жительства. Отделение будет осуществлять прием и выдачу гуманитарной помощи — одежды, предметов быта, продуктов питания и других предметов первой необходимости.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.