В рамках национального проекта «Образование» с 2019 года в Кузбассе проводится обновление материально-технической базы техникумов и колледжей, в процессе которого в учреждениях СПО создаются мастерские по различным компетенциям. К концу 2021 года студенты 16 организаций среднего профессионального образования региона будут обучаться в 72 современных мастерских.

Так, в этом году 7 техникумов стали победителями грантового конкурса Минпросвещения РФ. Они будут оснащены оборудованием до конца 2021 года. Среди 25 претендентов лучшими признаны Беловский многопрофильный техникум, Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум, Новокузнецкий транспортно-технологический техникум, Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. В.А. Волкова, Кемеровский коммунально-строительный техникум им. В.И. Заузелкова, Кузнецкий индустриальный техникум и Кемеровский педагогический колледж.

В 2021 году в этих образовательных организациях планируется создать 28 новых мастерских, где студенты будут обучаться с применением современных технологий. Обязательным условием конкурса является софинансирование реализации мероприятия из средств субъекта РФ. На оснащение этих мастерских будет направлено 278,7 млн рублей, из них федеральный бюджет составит 168,9 млн рублей, областной бюджет – 86,8 млн рублей, внебюджетные источники (средства ПОО и социальных партнеров) – 23 млн рублей.

Напомним, в 2019 году в 5 техникумах и колледжах Кузбасса уже открылись 25 инновационных мастерских. На эти цели было затрачено 174,5 млн рублей, из них: федеральный бюджет – 115,8 млн рублей, областной бюджет – 43,1 млн рублей, внебюджетные источники – 15,6 млн рублей.

Например, в Кузбасском колледже архитектуры, строительства и цифровых технологий в Новокузнецке они заработали по компетенциям «сантехника и отопление», «электромонтаж», «кирпичная кладка», «сухое строительство и штукатурные работы», «малярные и декоративные работы».

Студенты Профессионального колледжа Новокузнецка занимаются в мастерских по компетенциям «документационное обеспечение управления и архивоведения», «туризм», «интернет-маркетинг», «бухгалтерский учет», «банковское дело».

В Новокузнецком горнотранспортном колледже созданы мастерские по компетенциям «кузовной ремонт», «ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «обслуживание тяжелой техники», «экспедирование грузов», «управление пассажирским транспортом».

В Кузнецком индустриальном техникуме лаборатории оборудованы по направлениям «обработка листового металла», «интернет вещей», «промышленная механика и монтаж», «реверсивный инжиниринг», «мехатроника».

В Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и строительства они оснащены по компетенциям «кирпичная кладка», «сухое строительство и штукатурные работы», «малярные и декоративные работы», «облицовка плиткой» и «геодезия».

В 2020 году запланировано открытие еще 19 мастерских на базе 4 образовательных организаций профессионального образования. Свою материально-техническую базу обновят Юргинский технологический колледж, Прокопьевский горнотехнический техникум имени В.П. Романова, Кемеровский профессионально-технический техникум и Кемеровский областной медицинский колледж. На их создание выделено 152,2 млн рублей, из них федеральный бюджет – 97,2 млн рублей, областной бюджет – 45,3 млн рублей, внебюджетные источники – 9,7 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.