Процент неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в Кузбассе составляет 13,4%, это минимальный показатель в Сибирском федеральном округе. При этом в трех муниципальных образованиях используется 100% земель сельскохозяйственного назначения.

«Наша принципиальная позиция заключается в том, что земли сельхозназначения простаивать не должны, необходимо каждый гектар использовать для выращивания сельскохозяйственных культур. Так мы не только гарантируем продовольственную обеспеченность Кузбасса, но и увеличиваем представительство региона на международном аграрном рынке, тем самым укрепляя областную экономику. Наш регион лидирует в Сибири по введенным в оборот сельхозземлям, и работа по изучению неиспользуемой пашни продолжается», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, на сегодняшний день в реестр неиспользуемых сельскохозяйственных земель региона, наиболее пригодных для введения в оборот, включено около 65,5 тыс. га. В 2018 году было введено в оборот 9,9 тыс. га сельхозземель, в 2019 году – 12,3 тыс. га, из них с государственной поддержкой — 7,2 тыс. га.

В 2020 году планируется ввести 20 тыс. га, из них уже обработаны 10,2 тыс. га. Благодаря областной программе из бюджета ежегодно выделяются средства на возмещение части затрат по восстановлению неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В текущем году на эти цели запланировано 12 млн рублей, это позволит ввести от 3 до 6 тыс. га сельхозугодий.

В результате комплексной работы по изучению потенциала неиспользуемых земель, а также анализу имеющихся у сельхозпредприятий ресурсов и возможностей по вводу новых земель, к концу года планируется обработать чуть меньше трети пригодных залежных земель. Наибольшая площадь освоения запланирована в Кемеровском муниципальном округе (4,2 тыс. га). Другие районы и округа введут в оборот от 0,3 до 2 тыс. га. Введенные земли частично будут включены в посевные площади уже в следующем году — на них аграрии планируют выращивать пшеницу, горох, рапс. Часть земель подвергнется дополнительной обработке и будет включена в пашню в ближайшие сезоны. В Гурьевском, Ленинск-Кузнецком, Промышленновском муниципальных округах все земли сельскохозяйственного назначения уже используются.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.