Модернизация позволит решить многолетнюю проблему водоснабжения поселка Шерегеш, включая туристическую зону, обеспечит качественную очистку стоков. Стоимость работ составит более 1 млрд рублей, почти половина финансирования — средства федерального бюджета, которые удалось привлечь в рамках соглашения о софинансировании между правительством Кузбасса и Федеральным агентством по туризму, заключенного в конце 2019 года по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

«Ныне действующие очистные имеют высокую степень износа, они построены еще в 1974 году, технология очистки морально устарела, а их производительность — 8 тысяч кубометров в сутки – не рассчитана на туристический потенциал территории. Новые сооружения будут в 2 раза мощнее. Проект дорогостоящий, поэтому правительство Кузбасса заручилось поддержкой на федеральном уровне», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Реализация проекта предусматривает строительство канализационных очистных сооружений производительностью 16 тыс. кубометров в сутки. Комплекс будет также включать химическую и бактериологическую лаборатории. Проект учитывает также планы развития туристической инфраструктуры.

Стоимость работ составит около 1,1 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 485,5 млн рублей, около 572 млн рублей — средства областного, 45 млн рублей — муниципального бюджета. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

До конца 2020 года будут идти подготовительные работы: освобождение существующих иловых и организация вспомогательных площадок, разработка котлована под новые технологические здания. Также планируется сделать заказ на поставку в следующем году оборудования для очистных сооружений.

После ввода в эксплуатацию новых очистных предусмотрен демонтаж существующих. Свободную от застройки территорию можно будет использовать для увеличения производительности очистных сооружений до 20 тыс. кубометров в сутки.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.