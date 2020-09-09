За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 87 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 17, Междуреченск – 10, Анжеро-Судженск – 10, Киселевск – 8, Ленинск-Кузнецкий – 6, Осинники – 5, Прокопьевск – 5, Березовский – 4, Новокузнецк – 4, Таштагольский МР – 4, Полысаево – 2, Кемеровский МО – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Новокузнецкий МР – 2, Топкинский МО – 2, Белово – 1, Беловский МР – 1, Тисульский МР – 1, Яйский МО – 1. Таковы данные областного Оперштаба по коронавирусу.

2 пациента скончались. У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Анжеро-Судженске.

У мужчины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

159 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 5 372 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1 875 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1 616 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".