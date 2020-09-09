Накануне произведен запуск тепла на социально значимых объектах в Белове, в Березовском. По состоянию на 12:00 9 сентября ведется запуск тепла на социально значимых объектах еще в 9 территориях: Калтане, Кемерове, Междуреченске, Мысках, Тайге, Топкинском муниципальном округе, Таштагольском и Беловском районах. Сегодня с 12 часов начат запуск тепла на соцобъектах в Новокузнецке.

«К отопительному сезону коммунальщики Кузбасса подготовились основательно: заменили около 230 км инженерных сетей, включая водоводы, теплотрассы, водоотведение. Завершаются реконструкции 13 котельных, а в Новокузнецком районе заканчивают строительство газовой автоматизированной котельной в поселке Металлургов. Теплоисточники полностью обеспечены запасом угля. На подготовку к отопительному сезону 2020–2021 годов направили более 7,6 млрд рублей. Такой объем вложений в коммунальную инфраструктуру позволил нам не ждать традиционной даты запуска отопительного сезона — 15 сентября, а начать отапливать уже сейчас школы, детские сады, больницы. Муниципалитеты по готовности раньше начнут отопительный сезон и в жилых домах», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

По данным Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, всего по региону тепло подано в 65 школ (9,3%), 95 детских садов (10,1 %), 59 больниц (16%).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.