Запустили новую электричку с новокузнецкого вокзала. Появление электропоезда стало возможным благодаря инициативе правительства Кузбасса, ОАО «РЖД» и компании «Кузбасс пригород».

Новую электричку можно узнать сразу — яркий цвет и современный дизайн. Но и внутри изменений достаточно. По сравнению с электропоездами прошлого поколения, здесь добавлены 27 инновационных решений. 4 вагона рассчитаны на 360 пассажиров, отдельно оборудованы 2 места с ремнями безопасности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Причем путешествовать они могут самостоятельно: в головных вагонах есть подъемники, которые позволят пассажиру на коляске попасть внутрь поезда. Этот процесс контролирует машинист.

У него в кабине теперь установлены мониторы, и он может видеть, что делается в вагонах, а также следить за обстановкой снаружи — камеры есть везде. Тамбуры стали больше, проходы шире, появились специальные места для перевозки велосипедов. Ну и конечно, кондиционеры.

Новый электропоезд будет курсировать из Новокузнецка до Междуреченска и обратно. Этот маршрут выбран неслучайно: ежедневно на этом направлении проезжают порядка полутора тысяч человек. Новый электропоезд в Кузбассе — первая ласточка. Сейчас в регионе работает 21 электричка. Стаж у них почти полвека. Пришла пора обновления.