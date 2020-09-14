Как сообщает региональный Оперштаб по коронавирусу, по данным на 12 сентября диагноз COVID-19 подтвердился у 97 пациентов, на 13 сентября — у 105 человек, на 14 сентября — у 115 пациентов. Большинство новых случаев за трое последних суток выявили в Кемерове.

Так, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 43, Ленинск-Кузнецкий – 12, Междуреченск – 11, Киселевск – 8, Прокопьевск – 8, Таштагольский МР – 6, Мыски – 4, Осинники – 3, Кемеровский МО – 3, Мариинский МР – 3, Белово – 2, Березовский – 2, Полысаево – 2, Беловский МР – 2, Тяжинский МО – 2, Чебулинский МО – 2, Топкинский МО – 1, Яйский МО – 1.

За период пандемии в Кузбассе вылечились от коронавируса 5 699 человек.

На сегодня в регионе медицинскую помощь получают 2 040 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1 906 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".